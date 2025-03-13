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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 14 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri

        Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Cuma günü öğle saatlerinde kılınan cuma namazı, camide cemaatle eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınmaktadır. Cuma günü camiye gidecek olanlar, bulunduğu ilde cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. İşte 14 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 21:03 Güncelleme: 13.03.2025 - 21:03
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        • 1

          Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile belli oldu. Her ilde farklılık gösterebilen cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri tarafından belirlenmektedir. Peki, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" İşte 14 Mart cuma namazı vakitleri...

        • 2

          14 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 14 Mart Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          14 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 14 Mart Cuma namazı saat 13.03'te kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          14 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 14 Mart Cuma namazı saat 13.26'da kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          14 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 14 Şubat Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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