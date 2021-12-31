2021 yılına veda edilen 31 Aralık gününde yılın son Cuma namazı bugün kılınacak. İslam dünyasında kardeşliği ve iyiliği öne çıkarmak, ibadet etmek ve günahlara tövbe etmek için büyük anlam taşıyan mübarek Cuma gününde cuma namazı için camiye gidecek olan Müslümanlar 31 Aralık Cuma namazı saat kaçta kılınacak sırusunu araştırıyor. İşte İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve diğer iller için cuma namazı saatleri