Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı, İslam'da farz olan ve Müslümanların topluca eda ettiği en önemli ibadetlerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de, cuma ezanı okunduğunda işlerin bırakılıp Allah'ın huzuruna toplanılması emredilmiştir. Bu namaz, sadece bir ibadet olmanın ötesinde, Müslümanların birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren bir vesiledir. İşte, Diyanet İşleri tarafından açıklanan 27 Aralık 2024 Cuma namazı saatleri...