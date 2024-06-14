İslam peygamberi Hz. Muhammed'in 'bin günden daha hayırlı' dediği Cuma günlerinde ibadet etmeye büyük önem verilir. Bugün öğle namazı saatinde kılınacak Cuma namazı için cemaat camilerde bir araya gelecek. Peki, Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar...