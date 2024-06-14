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        Haberler Bilgi Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İşleri ile 14 Haziran 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? 14 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saati gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri tarafından belirlenen namaz saatleri her il için farklılık gösteriyor. Bu hafta için beklenen saatleri haberimizde derledik. İşte, 14 Haziran 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 81 il cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 07:32 Güncelleme: 14.06.2024 - 07:32
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        • 1

          İslam peygamberi Hz. Muhammed'in 'bin günden daha hayırlı' dediği Cuma günlerinde ibadet etmeye büyük önem verilir. Bugün öğle namazı saatinde kılınacak Cuma namazı için cemaat camilerde bir araya gelecek. Peki, Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar...

        • 2

          14 HAZİRAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 14 Haziran Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          14 HAZİRAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 14 Haziran Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          14 HAZİRAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 14 Haziran Cuma namazı saat 12.54'te kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          14 HAZİRAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 14 Haziran Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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