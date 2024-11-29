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        Haberler Bilgi Yaşam CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA 29 KASIM 2024? Diyanet cuma namazı saati 81 il için belli oldu! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı vakitleri 29 Kasım 2024: Diyanet ile Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

        Bir mübarek Cuma günü daha geldi çattı. Bugün İslam alemi, Cuma namazı ibadetini yerine getirmek için camilerin yolunu tutacak. Öğle ezanı vakti kılınan cuma namazının saati her hafta birkaç dakika farklılık gösterebiliyor. Bu sebeple yaşadıkları şehirlerde öğle ezanı saatini öğrenmek isteyen milyonlarca Müslüman ''Cuma namazı saat kaçta kılınacak?'' sorusuna yanıt arıyor. 29 Kasım 2024 Cuma namazı saati 81 il için belli oldu İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 29 Kasım Cuma namazı vakitleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 08:41 Güncelleme: 29.11.2024 - 08:41
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        • 1

          29 Kasım 2024 Cuma namazı saati 81 il için araştırılmaya başlandı. Öğle ezanı vaktinde eda edilen cuma namazının saati her hafta birkaç dakika farklılık gösterebiliyor. Bu sebeple cuma namazını kılmak için camilerin yolunu tutmaya hazırlanan Müslümanlar ikamet ettikleri şehirlerdeki cuma namazı saatlerini araştırıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il 29 Kasım Cuma namazı vakitleri...

        • 2

          29 KASIM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          29 Kasım 2024 Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

          Buna göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa 29 Kasım Cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

          İSTANBUL: 12:57

          ANKARA: 12:42

          İZMİR: 13:05

          BURSA: 12:57

        • 3

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

          İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

          İL İL 29 KASIM CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

        • 5

          CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

          Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

          İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

        • 6

          CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

          Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

          Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

          Niyet ederken:

          "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

          Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

          İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

          Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

          İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

        • 7

          Son oturuşta:

          Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

          Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

          Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

          Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

          Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

          Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

          Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

        • 8

          Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

          Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

          Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

          Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

          Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

          "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

          Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

          "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

        • 9
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