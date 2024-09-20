Cuma namazı, İslam'da Müslümanlar için farz kılınan haftalık bir ibadettir. Bu namaz, bireysel ibadetin yanı sıra toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı simgeler. Kur'an-ı Kerim'de Cuma namazı ile ilgili özel bir ayet bulunur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığınızda Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın..." (Cuma Suresi, 9. ayet). Bu ayet, Cuma namazının diğer ibadetlerden farklı ve önemli olduğunu gösterir. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte, detaylar...