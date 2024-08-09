Cuma namazı, İslam dininde büyük bir önem taşır ve Müslümanlar için farz olan ibadetlerden biridir. Bu namaz, haftalık olarak Cuma günü öğle vaktinde kılınır ve Müslümanların topluca bir araya geldiği bir ibadet şeklidir. Cuma namazı, sadece bireysel bir ibadet değil, aynı zamanda cemaatle kılınması gereken bir namaz olduğu için toplumsal dayanışma ve birliğin simgesi olarak kabul edilir. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte, detaylar...