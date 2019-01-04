Edinilen bilgiye göre olay, cuma namazı çıkışında Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan Mustafa Şahin Camisi'nin önünde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, namaz sonrası cami önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çok sayıda merminin kullanıldığı kavgada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Polis olay yerini kordon altına alırken, bölgeye girişlere izin vermedi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede çalışması sürerken, bazı araçların da zarar gördüğü görüldü.

Olayın iki grup arasındaki husumetten kaynaklandığı iddia edildi.Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, namaz kılmak için camide çok sayıda kişinin olduğu, şans eseri daha fazla yaralanan veya ölenin olmadığı öğrenildi.