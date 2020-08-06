Hayırlı Cumalar! Müslümanlar ve İslam alemi kutsal cuma gününün sevinciyle birbirlerine sevgi dolu cuma mesajları atıyorlar. Biz de cuma gününe özel birbirinden güzel cuma mesajlarını sizin için derledik. İşte 7 Ağustos 2020 cuma günü çevrenize yollayabileceğiniz veya mesaj atabileceğiniz kısa, anlamlı, yer yer uzun ama etkili cuma mesajları. Detaylar haberimizde...