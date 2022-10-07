CUMA MESAJLARI her hafta olduğu gibi bu hafta da araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle bu Cuma günü Mevlid Kandili'nin de idrak edilecek olması nedeniyle sevdiklerini tebrik etmek isteyenler için Mevlid Kandili'ne özel resimli ve dualı Cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte hiçbir yerde bulamayacağınız Mevlid Kandili özel resimli Cuma mesajları galerisi...