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        Haberler Gündem İnanç CUMA MESAJLARI: Bedava İndir, Paylaş! En güzel, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları yayında: HAYIRLI CUMALAR

        Resimli ve dualı Cuma mesajları: Paylaşın, sevdiklerinizi mutlu edin!

        Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da sevdiklerini tebrik etmek isteyen inanalar tarafından Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlardan paylaşılıyor. En çok tercih edilen mesajlar arasında ise dualı ve resimli Cuma mesajları geliyor. Paylaşım yapmak isteyenler için tamamen ücretsiz ve telifsiz olarak indirip paylaşabileceğiniz dualı ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte resimli Cuma mesajları galerisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 08:09 Güncelleme: 22.09.2023 - 08:09
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        • 1

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI: İnanlar, bayram günü hükmünde kabul edilen, ellerin semaya çevrilip alemlerin rabbi Allah'a duaların edildiği mübarek Cuma günü sevdiklerini tebrik edip dualarını almayı ihmal etmiyor. Özellikle yüz yüze görüşme ihtimali bulamadığı yakınlarını tebrik etmek isteynlerin en sık kullandığı yöntemler arasında birbirilerine resimli cuma mesajı göndermek yer alıyor. Birbirlerini tebrik etmek ve bu amaçla da paylaşım yapmak isteyenler için resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte en güzel dualı ve resimli Cuma mesajları...

        • 2

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        • 3

          Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

        • 4

          Hz. Muhammed'in "Benim ayımdır!" buyurduğu Şaban-ı Şerif-'in bu ilk Cuma gününde rabbim dildeki dilek gönüldeki isteklerinizi dergah-ı izzettinde kabul buyursun.

        • 5

          Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

          Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız Mübarek olsun.

        • 6

          Duların geri çevrilmediği bu mübarek Cuma gününde sevgili peygamberimizin "Benim ayımdır!" buyurduğu Şaban-ı Şerif-in feyiz ve berketine nail olup Ramazan ayına ermeyi rabbim cümlemize nasip etisin.

        • 7

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 8

          Bu mübarek Cuma gününde rabbim cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.

        • 9

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        • 10

          Rabbim cümlemizi bu mübarek Cuma gününü ve Mevlid Kandili'ni hakkıyla idrak eden kullarının zümrzesine dahil eylesin.

        • 11

          Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        • 12

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 13

          Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun

        • 14

          İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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