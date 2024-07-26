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        Haberler Bilgi Gündem Cuma mesajları 26 Temmuz 2024: En güzel, dualı, ayetli, kısa, yeni, resimli hayırlı cumalar mesajları

        Cuma mesajları: En güzel, dualı, ayetli, resimli Cuma mesajları ve sözleri

        Cuma günleri, İslamiyet için bayram sayılan özel bir gündür. İbadet ve tövbe etmenin, diğer günlere göre daha hayırlı olduğuna inanılır. Gün içerisinde sevdiklerinizin Cuma'sını kutlamak ve onlarla iyi dualarınızı paylaşmanız için en güzel Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 26 Temmuz kısa, uzun, resimli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 08:05 Güncelleme: 26.07.2024 - 08:05
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        • 1

          İslamiyet için bayram sayılan Cuma günü geldi. Bugün cemaat Cuma namazı kılmak için bir araya geliyor. Gün içerisinde sevdiklerinizin Cuma'sını kutlamanız için en güzel Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 26 Temmuz hayırlı Cumalar ve Cumanın mübarek olsun mesajları...

        • 2

          KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI

          Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

          Cuma Gününüz Hayırlı Olsun! Rabbim, bu mübarek günün size ve sevdiklerinize rahmetini ve bereketini versin.

          Cuma’nın mübarek olsun! Bu özel günün size ve ailenize barış ve huzur getirmesini diliyorum.

        • 3

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

          Günaydın! Cumanın bereketi, dualarınızın kabul olması dileğiyle. Rabbim, kalbinizdeki tüm dilekleri kabul etsin.

        • 4

          AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

          Hayırlı Cuma’lar! Allah, bu mübarek günde dualarınızı kabul etsin ve hayatınıza huzur getirsin.

        • 5

          Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

          Hayırlı Cumalar! Cumanız mübarek olsun. Bu mübarek günün size ve ailenize bereket, rahmet ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Dualarınız kabul olsun.

        • 6

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
          Hayırlı cumalar.

          Cumanız mübarek olsun! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Bu özel günün sizlere ve sevdiklerinize barış ve huzur getirmesi dileğiyle. Dualarınızın kabul olması temennisiyle.

        • 7

          YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

          Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        • 8

          Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        • 9

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin)
          Hayırlı cumalar.

        • 10

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

        • 11

          Ey Allah'ım! Aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. (Amin)
          Hayırlı cumalar.

        • 12

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        • 13

          EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

          Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        • 14

          CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

          Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.

        • 15

          Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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