Cuma mesajları, İslam dünyasının bu hafta da büyük bir coşkuyla karşıladığı mübarek Cuma gününde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Uzakta olan sevdiklerinizi en özel, anlamlı ve yeni Cuma mesajlarını haberimizden gönderebilirsiniz. Resimli, kısa ve Türk bayraklı en yeni Cuma mesajları haberimizde.

YENİ CUMA MESAJLARI - 19 TEMMUZ

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.