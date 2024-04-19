Cuma günleri İslam alemi için oldukça önemli sayılır; bugün cemaat bir araya gelerek namaz kılar. Namaz dışında Cuma gününde sevdiklerinin Cuma gününü kutlamak isteyen vatandaşlar için en güzel, ayetli, dualı, resimli Cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 19 Nisan 2024 en güzel, ayetli, anlamlı, dualı, resimli cuma mesajları ve sözleri...