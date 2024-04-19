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        Haberler Gündem Cuma mesajları: 19 Nisan resimli, ayetli, dualı, dini, uzun, hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları

        En güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşın

        İslam alemi için önemli bir yere sahip olan Cuma günü geldi ve Cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Sevdiklerinin Cuma gününü kutlamak isteyen vatandaşlar için resimli, ayetli, dualı Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 19 Nisan 2024 'Hayırlı Cumalar ve 'Cumanız Mübarek Olsun' mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 07:33 Güncelleme: 19.04.2024 - 07:33
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        • 1

          Cuma günleri İslam alemi için oldukça önemli sayılır; bugün cemaat bir araya gelerek namaz kılar. Namaz dışında Cuma gününde sevdiklerinin Cuma gününü kutlamak isteyen vatandaşlar için en güzel, ayetli, dualı, resimli Cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 19 Nisan 2024 en güzel, ayetli, anlamlı, dualı, resimli cuma mesajları ve sözleri...

        • 2

          Bugün Cuma, içinde umut ve güzellikler barındıran mübarek bir gündür. Rabbimizin size bolca rahmet, bereket ve huzur ihsan etmesini dilerim. Hayırlı Cumalar!

        • 3

          Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

        • 4

          Cumanız mübarek olsun! Kalbinizin sevgiyle, ruhunuzun huzurla dolduğu bir gün olsun. Rabbimizin size güzel bir Cuma nasip etmesi dileğiyle, hayırlı Cumalar!

        • 5

          Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti her zaman üzerinizde olsun. Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzurla dolması dileğiyle, güzel bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.

        • 6

          Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        • 7

          Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

        • 8

          Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        • 9

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI ÇEŞİTLERİ

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        • 10

          Cuma, iç huzurunuzu yakalama ve manevi olarak yeniden doğma fırsatıdır. Rabbim her zaman yolunuzu aydınlatsın. Cumanız mübarek olsun!

        • 11

          Rabbimizin rahmeti her an yanımızdadır, ama Cuma günü bu rahmeti daha yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

        • 12

          Duâ aşktır, duâ huzurdur, duâ umuttur. Hayırlı huzurlu umutlu aşk dolu hayırlı cumalar olsun...

        • 13

          EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        • 14

          Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

        • 15

          Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim

        • 16

          HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

          Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

        • 17

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

        • 18

          Hayırlı Cumalar! Bugün, geçmişteki hataları affetme ve geleceğe umutla bakma fırsatıdır. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması dileğiyle.

        • 19

          Cuma günü, birlikte ibadet etmek ve birbirimize destek olmak için mükemmel bir fırsattır. Rabbim sizi her zaman sevdiklerinizle mutlu kılsın. Hayırlı Cumalar!

        • 20

          Rabbimizin rahmeti ve bereketiyle dolu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması temennisiyle. Cumanız mübarek olsun!

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