Cuma mesajları, İslam dünyasının bu hafta da büyük bir coşkuyla karşıladığı mübarek Cuma günü için araştırılıyor. Uzakta olan sevdiklerinizi en özel, anlamlı ve yeni Cuma mesajları mutlu etmek istiyorsanız, aradığınız mesajlar haberimizde. Sevdiklerinize "Hayırlı Cumalar" dileyerek kendinizi hatırlatın. İşte Resimli ve kısa ve Türk bayraklı en yeni Cuma mesajları...

YENİ CUMA MESAJLARI - 12 TEMMUZ

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.