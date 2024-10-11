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        Haberler Bilgi Gündem Cuma mesajları 11 Ekim 2024: En güzel, uzun, kısa, dualı, resimli, yeni, kısa uzun, anlamlı Cumanız mübarek olsun sözleri

        11 Ekim Cuma mesajları: Resimli ve dualı Cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşın

        Cuma günü, İslam'da birçok fazilete sahip kabul edilir. Hadis-i şeriflerde, Cuma günü duaların kabul olduğu ve bu günün diğer günlerden daha faziletli olduğu belirtilmiştir. Cuma günü, Müslümanlar için dünyevi işlerden bir süre uzaklaşarak Allah'a yönelme ve ibadetle meşgul olma fırsatıdır. İşte, bu özel günde sevdiklerinizin Cumasını kutlamak ve onlara güzel dualarda bulunmak için birçok farklı Cuma mesajını bir araya getirdik. İşte, 1 Ekim resimli, dualı, uzun, kısa Cuma mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 07:51 Güncelleme: 11.10.2024 - 07:52
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        • 1

          Cuma günleri İslamiyet için bayram niteliği taşıyan bir gündür. Cuma günleri yapılan ibadetin daha hayırlı olduğuna, edilen duanın kabul olduğuna inanılır. Gün içerisinde Müslümanlar birbirlerinin Cumasını kutlayarak, iyi dualarda bulunur. Bugün sevdiklerinize yollayabileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını bir araya getirdik. Bu mesajlarla sevdiklerinize hayırlı dualar edebilir veya sosyal medya hesabınızda paylaşabilirsiniz. İşte, 11 Ekim resimli, dualı, uzun, kısa Cuma mesajları...

        • 2

          HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

          Hayırlı Cumalar! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Bu özel günde dualarınızın kabul, gönlünüzün huzur bulmasını diliyorum.

          Hayırlı Cumalar! Bu mübarek günün size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.

          Cuma günü duaların kabul edildiği, günahların bağışlandığı bir gündür. Tüm sevdiklerinle birlikte güzel bir gün geçirmen dileğiyle, Cuman mübarek olsun.

        • 3

          Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu kutsal günde size huzur, mutluluk ve sağlık nasip etsin, dualarınızı kabul etsin.

          Bu mübarek günde dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun. Hayırlı ve huzurlu Cumalar dilerim.

          Cumanız mübarek olsun! Allah’ın rahmeti, bereketi ve huzuru üzerinize olsun. Dualarınız kabul, hayırlar kapınızda daim olsun.

        • 4

          Bu mübarek Cuma gününde, Rabbim dualarınızı kabul etsin, huzur ve sağlık versin. Sevdiklerinizle beraber hayırlı ve mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle, Hayırlı Cumalar!

          Cumanız mübarek olsun! Bu güzel günde Allah’tan sağlık, huzur ve bereket dilerim. Dualarınız kabul, gönlünüz ferah olsun.

        • 5

          Mübarek cuma günü vesilesiyle Rabbim, gönlünüzden geçen tüm hayırlı duaları kabul etsin. Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu, bereketli bir gün geçirmenizi dilerim. Cumanız mübarek olsun.

          Cumanız mübarek olsun! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, her şey gönlünüzce olsun.

        • 6

          Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu mübarek gün vesilesiyle dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri size nasip etsin. Hayırlı, huzurlu ve bereketli bir gün geçirmenizi dilerim.

          Cumanız mübarek olsun, sevgili dostlarım. Bu özel günde kalbiniz sevgiyle dolsun, dualarınız kabul olsun. Allah’a emanet olun.

          Cumanız mübarek olsun! Bu özel günde, dualarınızın kabul olmasını ve gününüzün bereketli geçmesini dilerim.

          Bu mübarek Cuma gününde Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin, gönlünüze huzur versin. Cumanız mübarek olsun.

        • 7

          CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

          Mübarek cuma gününün feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim, hayırlı kapılar açsın, sıkıntılarınızı gidersin, dualarınızı kabul etsin. Cumanız mübarek olsun.

          Bu mübarek Cuma günü, gönlünüzün huzur, yüzünüzün tebessümle dolmasını diliyorum. Allah’ın rahmeti üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar!

          Hayır kapılarının açıldığı bu mübarek günde dualarınız kabul, Cumanız mübarek olsun.

        • 8

          Rabbim bu Cuma gününde gönüllerimizi huzurla doldursun, sıkıntılarımızı gidersin. Hayırlı Cumalar, sağlık ve mutlulukla dolu bir hafta sonu dilerim.

          Cuma gününüz mübarek olsun! Dualarınızda unutulmadığınızı bilin ve siz de dualarınızda sevdiklerinizi unutmayın. Allah’ın rahmeti üzerinize olsun.

        • 9

          Cumanın bereketi, Allah’ın rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Bu mübarek gün, kalplerimize huzur, evlerimize bereket getirsin. Cumanız mübarek olsun.

          Cuma günü geldi, kalpte sevgiyle, dualarla dolu, Rabbimizin rahmeti bizlerle olsun. Hayırlı Cumalar dilerim, gününüz aydınlık olsun.

        • 10

          Cuma gününüz mübarek olsun! Bu özel günde dualarınız kabul olsun, kalbiniz huzur ve imanla dolsun. Hayırlı Cumalar!

          Hayırlı Cumalar! Allah’ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Kalplerinizdeki tüm güzellikler hayatınıza yansısın inşallah.

        • 11

          Cumanın huzuru, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Bu özel günün feyziyle tüm güzellikler sizinle olsun. Cumanız mübarek olsun.

          Hayırlı Cumalar! Bu özel günde Allah, dualarınızı kabul etsin, kalbinizi huzurla doldursun.

        • 12

          Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumanın hayrı, huzuru ve bereketi evinize dolsun. Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.

          Cumanız mübarek olsun! Bu kutsal günde Allah, size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk versin.

        • 13

          Hayırlı Cumalar! Allah, bu mübarek günde dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri yaşatsın.

          Cumamız mübarek olsun! Rabbim, size ve ailenize sağlık, huzur ve mutluluk versin.

        • 14

          Rabbim, bu mübarek cuma gününde kalplerinizi huzurla, evlerinizi bereketle doldursun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.

          Hayırlı Cumalar! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, dualarınız kabul, gününüz aydınlık olsun.

        • 15

          Allah’ın rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bu mübarek cuma günü, sevdiklerinizle birlikte hayırlara vesile olsun. Cumanız mübarek olsun.

          Cumamız mübarek olsun! Allah, tüm niyetlerinizi kabul etsin ve sizlere huzur dolu bir gün nasip etsin.

        • 16

          Bu mübarek günde Rabbim gönlünüzdeki tüm güzellikleri hayata geçirsin, sağlık ve huzurla sizleri kuşatsın. Hayırlı Cumalar!

          Cuma gününün bereketi ve huzuru üzerinize olsun. Allah, dualarınızı kabul etsin, hayırlı ve mutlu bir gün dilerim. Hayırlı Cumalar!

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