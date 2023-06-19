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Cuma İş Çıkışı'nda Sufle ile eğlence

Giriş: 19.06.2023 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL
Cuma İş Çıkışı'nda Sufle ile eğlence

İş Sanat’ın ücretsiz Cuma İş Çıkışı konserleri 23 Haziran’da Sufle ile devam ediyor

HABERTURK.COM

Haftanın yorgunluğunu müzik ile atmak isteyenler için buluşma noktası olan İş Sanat’ın ücretsiz Cuma İş Çıkışı konserleri 23 Haziran’da günümüzün sevilen gruplarından Sufle ile devam ediyor.

Duman grubunun Köprüaltı şarkısına yaptıkları cover ile milyonlarca dinleyiciye ulaşan Sufle, Pus Senden Önce Senden Sonra albümleriyle dinleyici kitlesini genişletti.

Grup konserde kendi şarkılarının yanı sıra sevilen pop şarkılarını da seslendirecek.

Cuma İş Çıkışı konseri, 18.30’da Kibele Çeşmesi Heykeli önünde DJ performansıyla başlayacak.

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