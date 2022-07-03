'Cuma İş Çıkışı' Göksel keyfi



İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde düzenlediği “Cuma İş Çıkışı” konserlerinde önceki akşam Türkçe pop müziğin sevilen sesi Göksel sahne aldı. Göksel konserde Depresyondayım, Sen Orda Yoksun, Dudaklarında Arzu, Aşkın Yalanmış gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

22. Sezona Cuma İş Çıkışı konserleriyle başlayan ve bugüne kadar Sattas, Yeni Türkü, BaBa Zula, Mirkelam, Can Temiz, Ceza, Ceylan Ertem, Hey! Douglas, Melike Şahin ve Göksel gibi sanatçıları sahnesinde ağırlayan İş Sanat’ın "Cuma İş Çıkışı" konserleri yeni sezonda yeniden seyircisiyle buluşacak.