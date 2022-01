Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta cuma gününden önce yayınlanan ve Cuma namazı için camilere doluşacak Müslümanlara her hafta başka bir konuda önderlik edecek Cuma hutbesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemde. 28 Ocak Cuma Hutbesi, Perşembe akşamı yayınlandı, bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne sorusunun cevabı da belli oldu. Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. 28 Ocak 2022 tarihli Cuma Hutbesi'nin konusu "Üç Aylar: Rahmer ve Mağrifet Vesilemiz" oldu. İşte Cuma Hutbesi...