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Cuma hutbesi konusu belli oldu: Diyanet ile 17 Haziran Cuma hutbesi konusu “Haydi Koş Gel, Camiler Seninle Güzel”

Diyanet Cuma hutbesini yayınladı! 17 Haziran Cuma hutbesi konusu belli oldu!

17 Haziran Cuma hutbesi konusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da cemaatle namaz kılmak için camilere gidecek olan Müslümanlar Cuma hutbesini dinleyecek. Her hafta birbirinden farklı konularla ele alınan hutbenin konusu bu hafta “Haydi Koş Gel, Camiler Seninle Güzel” oldu. İşte, Diyanet 17 Haziran 2022 Cuma hutbesi…

16.06.2022 - 12:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cuma hutbesi konusu, Diyanet İşleri Başkalığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Müslümanlar her hafta olduğu gibi bu hafta da hutbeyi dinlemek ve cemaatle namaz kılmak için camilere akın edecekler. 17 Haziran Cuma hutbesinin konusu Diyanet tarafından “Haydi Koş Gel, Camiler Seninle Güzel” olarak belirlendi. İşte, 17 Haziran 2022 Cuma hutbesi konusu...

  • 17 HAZİRAN CUMA HUTBESİNİN KONUSU: HAYDİ KOŞ GEL, CAMİLER SENİNLE GÜZEL

     

    Muhterem Müslümanlar!

    Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah’ın katındadır.”

    Okuduğum hadis-i şerifte Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.”

  • Aziz Müminler!

    Allah Teâlâ’nın bizlere emanet ettiği en kıymetli nimetlerden biri de çocuklarımızdır. Onlar gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru, ailemizin neşesi ve geleceğimizin teminatıdır. Fani olan insanın gök kubbe altında bırakabileceği en değerli ve en anlamlı eseridir çocuklar.

  • Kıymetli Müslümanlar!

    Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurur: وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا “Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır.”[i] Evet, nasıl ki anne-babanın çocukları üzerinde hakları varsa çocukların da ebeveynleri üzerinde hakları vardır. Çocuklarımızın yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak temel görevimizdir. Bununla birlikte saf ve temiz bir fıtratla dünyaya gelen yavrularımızı Allah’a kulluk bilinci ve ibadet aşkıyla büyütmek, iyi bir insan ve güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek de bizim sorumluluğumuzdur.

  • Değerli Müminler!

    Cenâb-ı Hak bizleri şöyle uyarıyor:               يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا قُٓوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْل۪يكُمْ نَاراً “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun.”

    Öyleyse hep birlikte şefkatle tutalım çocuklarımızın elinden. Kur’an’ın bereketli ortamıyla buluşturalım onları. Rahmet taşıyan yağmur damlaları gibi Kur’an’ın nuru yağsın yavrularımızın gönüllerine. Dünyanın en güzeli çocuklar, mekânın en güzeli camiyle, sözün en güzeli Kur’an’la, ahlakın en güzeli Peygamberî ahlak ile buluşsun. Unutmayalım ki bizi hayırla yâd edecek, ağzı dualı ve Kur’an’lı, besmeleyi dilinden düşürmeyen, özü sözü bir, ahlakı güzel, gönlü sevgi dolu evlat yetiştirmek hem dünya huzurumuz hem de ahiret azığımızdır.

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