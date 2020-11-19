Cuma günü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta? Yarın 20 yaş altı sokağa dışarı çıkma saati ka

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altının sokağa çıkma saatleri kısıtlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri merak ediliyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi günler ve hangi saatler? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.