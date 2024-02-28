Cuma duası okunuşu ve Türkçe anlamı: Cuma duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?
Cuma günü Müslüman aleminde mübarek kabul edilen günlerden biridir. Bu günü Perşembe gecesinden başlayarak ibadet ile geçirmek önemli ve faziletlidir. Peki Cuma duası okunuşu ve Türkçe anlamı nedir, Cuma duası neden okunur? İşte detaylar…
Cuma gününü ibadet ederek geçirmek, hayır işlemek müminler için önemli ve değerlidir. Milyonlarca Müslüman’ın Cuma namazını cemaatle kılmalarının yanında Kur’an okumak, tespih çekmek de yapılan ibadetler arasındadır. Bu yazımızda Cuma duası okunuşu ve Türkçe anlamı, Cuma duasının okunma nedeni ve Cuma suresi hakkında detaylı bilgilere yer verilecektir.
Cuma Duası Okunuşu
Cuma duası Müslümanların ağırlık olarak Cuma günü yapılan ibadetlerinde okunan dualardan biridir. Kur’an dili Arapça olduğu için Cuma duası Arapça yazılışı hakkında bilgi sahibi olmayanlar, Cuma duasını Türkçe olarak ihtiva etmek istiyorlar. Aşağıda Cuma duası okunuşu yer almaktadır:
Cuma Duası Anlamı
Cuma Duaları
Cuma günü İslam alemi için önemli ve mübarek kabul edilen günlerden biri olduğu için bugün okunacak duaları içten ve kalpten okumak önemlidir. Aşağıda Cuma günü okunması rivayet edilen dualar yer almaktadır:
Cuma günü için Yapılması Önerilen Tespih ve Zikirler
Peygamber Efendimiz Cuma günü için şöyle buyurmuştur:
Cuma günü dilek ve isteklerin kabul edildiği, sıkıntıların giderildiği günlerden biri olarak görülür. Cuma günü mümin bir kimsenin namazda dua ettiği zaman dileklerin kabul edildiği saate denk gelmesi ile isteklerinin gerçekleşebileceğini müjdeleyen Hz. Muhammed’e (SAV) Ashab-ı kiram: “Bu saat hangi saattir yâ Rasûlallah” diye sorar. Efendimiz (SAV), “İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir.” buyurdular. (Tirmizî). Cuma günü yapılması önerilen tespihler aşağıda yer almaktadır:
Yine perşembeyi Cumaya bağlayan gece Duhan Suresi, Kehf Suresi, Yasin Suresi, Mülk Suresi, Nebe suresinin okunması önerilir.
Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]
Cuma Suresi Okunuşu
Cuma suresi adını 9. ayette geçen “elCumu’a” kelimesinden almıştır.
Bismillahirrahmânirrahîm.
Cuma Suresi Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.
1.Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder.
2.O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.
3.(Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
4.İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
5.Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
6.De ki: "Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!"
7.Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir.
8.De ki: "Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir."
9.Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.
10.Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
11.(Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."