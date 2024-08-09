Çukurova Uluslararası Havalimanı yarın açılıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 58'inci havalimanı olan Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın resmi açılışını yarın yapacaklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya’dan Afrika’ya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasında bulunan ülkemiz, 4 saatlik uçuş süresiyle 1.4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde muhteşem bir lokasyona sahiptir" dedi.

Bakan Uraloğlu, 2002’den bu yana aktif havalimanı sayısını yarın açılacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanıyla birlikte 26’dan 58’e çıkardıklarını belirterek, 2053 hedefleri kapsamında da aktif havalimanı sayısını 61’e çıkaracaklarının altını çizdi.

REKLAM Uraloğlu, "Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık. 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayımızı da 2023 yılında 214 milyonun üstüne taşıdık.2024 yılı istatistiklerini incelediğimizde bu yıl yolcu sayısının daha da artacağını 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz. Bu yıl Temmuz sonu itibariyle, hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772’ye ulaştı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 118 milyondu" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı’nın Temmuz ayında da Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürdüğünün altını çizen Uraloğlu, "3 Ağustos’ta da Antalya Havalimanı’mızda iç ve dış hatlarda toplam 223 bin 217 yolcu ve bin 217 uçağa hizmet vererek, rekor kırdı" şeklinde konuştu. Bakan Uraloğlu, havayolu sektörünün gücüne güç katacak Çukurova Uluslararası Havalimanı ile sivil havacılık sektörünün gelişimi adına yeni bir imza daha attıklarını vurgulayarak, "Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova’nın narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü, Çukurova Bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan mimari dokunuşlarla bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu" diye konuştu.

REKLAM Açılışı için bölge insanını daha fazla bekletmemek adına altyapı inşaatını öz kaynaklarla hızlıca bitirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, "CAT-II standardında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliği ile ana pistimizi inşa ettik. Pistimiz bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkân sağlayacak. Yine altyapı projesi kapsamında, 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliği ile acil durumlar için de uygun olan yardımcı pisti, 2 adet yüksek sürat taksiyolu, 48 uçak kapasiteli yaklaşık 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli yaklaşık 56 bin metrekare genel havacılık apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi imalatları da tamamladık" dedi.

'25 YIL İÇERİSİNDE 297 MİLYON 100 BİN EURO KİRA BEDELİ' Uraloğlu, 3 etap olarak yapımı projelendirilen havalimanının tüm etapların toplam sabit yatırım bedelinin yaklaşık 244 milyon 515 bin Euro olduğunu söyleyerek, "244.5 milyon Euro yatırımla hayata geçen havalimanımızdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin Euro kira bedeli elde edeceğiz" diye konuştu. Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacak havalimanının, "Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır" dedi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın bölgesel olması niteliğiyle de havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Çukurova Bölgesinin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacak. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. REKLAM 'BÖLGEDEKİ İŞLETMELERİN ULUSLARARASI ARENADA REKABET GÜCÜNÜ ARTACAK' Uraloğlu, bölgedeki işletmelerin Havayoluyla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracağını belirterek, "Bu da bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyellerini artırmasını sağlayacak uluslararası arenada rekabet gücünü arttıracaktır. Özellikle tarım faaliyetlerinin gelişmişliğiyle bilinen Çukurova Bölgemizin artık ürettiği tarım ürünleri gibi hızlı bozulan ve zamanında teslimat gerektiren malların taşınmasında hava yoluyla lojistik avantajlar sağlayacaktır. Bu da üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi anlamına gelmektedir" dedi.

Bağlantı yollarının önemine de değinen Bakan Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı inşa ederken eş zamanlı olarak havalimanının bağlantı yolları çalışmalarını da başlattıklarını anımsatarak, "Havalimanımıza hem D-400 devlet yolundan hem de otoyoldan ulaşım sağlanacaktır. Havalimanı bağlantı yolları ile yolcu taşımacılığının yanı sıra; Mersin Limanı, Mersin ve Adana Organize Sanayileri, İskenderun Körfezi Sanayi Tesisleri, Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi sanayi ve ticaret bölgelerinden gelen ihracat ürünlerinin karayolu ve demiryolu ile havalimanına ulaşımını da sağlayacağız" diye konuştu.

'TOPLAM 578 MİLYON LİRA TASARRUF EDECEĞİZ' Uraloğlu, havalimanının karayolu bağlantısını sağlayan yolu 15,9 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladıklarını belirterek, "Bu projemiz kapsamında toplam 348 metre uzunluğunda 8 köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak inşa ettik. Yolumuz sayesinde zamandan 494 milyon lira, akaryakıttan 84 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 578 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını ise yılda 10 bin 168 ton azaltmış olacağız" şeklinde konuştu. REKLAM Uraloğlu, yapımı devam etmekte olan “Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Yolu Hattı”yla entegre olacak demiryolu bağlantısı üzerinde ise çalışmaları yoğunlaştırdıklarını vurgulayarak, "Tüm inşa çalışmalarımızı da 2026 yılı içerisinde tamamlamayı ve hattımızı hizmete açmayı hedefliyoruz. Demiryolu bağlantımız tamamlandığında hem Adana’dan hem de Mersin’den trene binen vatandaşlarımız Çukurova Havalimanı’na yaklaşık 23 dakikada hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilecek" dedi.

'ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI KAPATILMAYACAK' Adana Şakirpaşa Havalimanı’nı hakkındaki yorumlara da yanıt veren Bakan Uraloğlu, "Defalarca söyledik ama yine tekrar edelim Adana Şakirpaşa Havalimanı kapatılmayacak. Burada gözden kaçırılmaması gereken nokta şu, bizler havalimanımızı, hâkim rüzgâr yönü açısından uygun olup olmadığına, arazinin türüne, zemin ve yeraltı suyu durumuna, şehir merkezlerine uzaklık ve ulaşım imkânları gibi birçok yönden değerlendirerek bulunduğu yere inşa ettik. Bakanlık olarak yaptığımız etüt ve fizibilite çalışmalarıyla projelerimizi coğrafyanın emrettiği ve mühendisliğin de müsaade ettiği imkanlar doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Oraya yakın oldu buraya uzak kaldı diyerek şehirlerimizi ayrıştırmak manasız. Tam tersine iki şehri yeni bir ortak paydada bir araya getirmesiyle birleştirici bir proje" diye konuştu.

REKLAM Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın bölgenin havalimanı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, uluslararası bir havalimanı olarak Adana, Mersin, Osmaniye, Niğde başta olmak üzere tüm bölgeye hizmet edeceğinin altını çizdi. 'KALKINMA YOLU PROJESİ ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI'NIN ÖNEMİNİ ARTIRACAK' Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Bakanlığın üzerinde yoğun çalışmalar yürüttüğü Yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen Kalkınma Yolu Projesi hayata geçtiğinde öneminin bir kat daha artacağını söyleyerek, "Bildiğiniz üzere bu projeyle Basra Körfezinde inşa edilmekte olan FAV Limanı'ndan başlayıp ülkemizde Şırnak Ovaköy'e, oradan da Ege Denizi'ne, Karadeniz'e ve Akdeniz'e açılacak olan çok önemli bir ticaret koridorunu hayata geçiriyoruz. FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız" diye konuştu.

Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak'a gelecek yükleri Avrupa'ya ulaştıracak projenin geniş bir coğrafyaya fayda sağlayacağını öngördüklerini söyleyen Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu proje hayata geçtiğinde Çukurova Bölgesi Kalkınma Yolu’nun ülkemizdeki ilk duraklarından biri olacak ve bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına büyük katkıları olacak. Bu noktada Çukurova Uluslararası Havalimanı da hem bölgemizin hem de ülkemizin havacılık alanında uluslararası bir aktarma merkezi olması adına önemli bir yatırım oldu. Havalimanımız ile birlikte ülkemizin geleceğe açılan kanatları daha da büyümüştür. Bu düşüncelerle programımıza katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum"