Olay dün akşam saatlerinde Çukurca ilçesine bağlı Cevizli Köyü'nde meydana geldi. 9 çocuk annesi Ayşe Çiçek ile oğlu Muhammed Çiçek, köy ortasında silahla vurulmuş halde bulundu. Köy sakinlerinin yardımı ile Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Çiçek, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ayşe Çiçek´nin cenazesi Çukurca Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; yaralı olarak bulunan ve durumu ağır olan Muhammed Çiçek ise Van'a sevk edildi.

Ayşe Çiçek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma anne ile oğlunun vurulması ile ilgili soruşturma başlattı.