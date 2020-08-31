Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusu izleyicilerin gündeminde. Heyecanın kaldığı yerden devam edeceği Çukur'un 4. yeni sezonunda kadroya usta oyuncu Suna Yıldızoğlu da katıldı. Daha önce Nejat İşler'in dahil olduğu Çukur'a yeni sezonda Barış Arduç ve Mustafa Avkıran'da dahil oldu. İşte Çukur'un yeni sezonuna dair detaylar...

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çukur yeni sezonda da Pazartesi günleri izleyici ile buluşacak. Ancak henüz 4. yeni sezon bölümlerinin ne zaman başlayacağı netlik kazanmadı.

ÇUKUR YENİ SEZON FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran fenomen dizi ‘Çukur'un, merakla beklenen yeni sezonundan bir tanıtım daha yayınlandı.

Koçovalı kardeşlerin bir arada olduğu tanıtımda Yamaç Koçovalı'nın babalarla ilgili söylediği sözler izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor. Kardeşlerin acı dolu halleri babalarına olan özlemlerini gözler önüne sererken, Yamaç'ın İdris Koçovalı'yı görüp gözyaşlarını tutamadığı anlar ise herkesi derinden etkiliyor.

ÇUKUR'UN YENİ SEZONUNDA YILDIZ OYUNCULAR KADROYA DAHİL OLUYOR

‘Çukur’un oyuncu kadrosuna sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor. 4. sezonun çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlayan Çukur ekibine, son olarak ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Suna Yıldızoğlu katıldı. Daha önce Nejat İşler'in dahil olduğu Çukur'a yeni sezonda Barış Arduç ve Mustafa Avkıran'da dahil oldu.