Show TV'nin sevilen dizisi Çukur nefes kesen 109. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Selim Koçovalı'nın ölümünün ardından ortaya çıkan Kulkan Erdenet Cengiz'in en büyük destekçisi oluverir. Yamaç Koçovalı'nın intikam adımlarını atmaya başladığı Çukur yeni bölüm merak ediliyor. Çukur dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor? Çukur dizisi konusu ne?
ÇUKUR KONUSU NE?
İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.
ÇUKUR NEREDE ÇEKİLİYOR?
'Çukur' dizisinin çekildiği İstanbul'un en eski semtlerinden Balat, dizi turlarıyla tarihi günler yaşıyor.
Tarihi Yarımada’da rengârenk evleriyle yerli ve yabancı turistlerin popüler gezi mekânlarından biri olan Fener Balat’ta artık ‘Çukur’ turizmi yaşanıyor. Show TV’nin fenomen dizisi ‘Çukur’a ev sahipliği yapan semt, dizinin hayranlarıyla dolup taşıyor. Balat’a gelenlerin semt sakinlerine sordukları ilk soru “Çukur nerede çekiliyor?” olurken bazı rehberler ‘Çukur’ turu düzenleyerek talebe cevap veriyor.
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