Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Salih Kalyon yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur bu akşam 3. sezonun 3. bölümüyle ekrana gelecek. Kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın’la birlikte harekete geçecek. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a ve Yamaç’a dönmek için elinden geleni yapacak.

Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında alacak. Yamaç’ın, Timsah’ı öldürüp öldüremeyeceği merak konusuyken Efsun’la ilgili vereceği karar da merakla beklenecek.

Bu esnada babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşurken, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düşecek. Kendi bildiği yoldan giderek hamlelerini tek tek eyleme döken Yamaç’ı bekleyen büyük tehlike ise nefesleri kesecek.