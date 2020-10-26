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Show TV'de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi ' Çukur' bu akşam heyecan dolu 100. bölümüyle ekran izleyiciyle buluşacak.

Üç sezon boyunca gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdıran Çukur, hem hikayesiyle hem de imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Peki Çukur sokaklarından kimler geldi kimler geçti? İşte o isimler...