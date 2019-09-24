24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle adını bir kez daha zirveye yazdırırken, sosyal medyada uzun süre konuşuldu.
Makbule karakterine hayat veren Meral Çetinkaya ile Fadik karakterini canlandıran Nur Sürer’in ilk defa görüldüğü Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Cumali’yi ihbar eden Vartolu’nun intikam planını uygulamaya koyduğu bölümde, Yamaç’ın intikam hedefinde ise bu kez Azer vardı. Kardeşinin ölümüyle yüzleşen Azer’in yaşadığı acı izleyenleri derinden etkilerken, teslimat sırasında tehlike altına giren Akın’ın yaşayacakları merak konusu oldu.
ÇUKUR TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ OLDU!
Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 10.15 izlenme oranı (rating),23.85 izlenme payı (share),AB’de 8.96 izlenme oranı (rating),23.82 izlenme payı (share),Total’de ise 8.81 izlenme oranı (rating),22.71 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. #babamınemaneti etiketi Twitter Türkiye'de 14 saat 40 dakika dünyada ise 5 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.
ÇUKUR 69. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
YAMAÇ, DÜŞMANLARININ PEŞİNDE!
Düşmanlarının peşine düşen Yamaç, Efsun’un babaannesi Makbule’nin onu sırtından yaralamasıyla neye uğradığını şaşırırken onu bulan Efsun, Yamaç’ın yarasına müdahale etti. Rüyasında Nehir’den bir çocuğu olduğu gören ve çok etkilenen Yamaç, Nehir’in karşısına çıktı; fakat ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esti. İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Damla ile birlikte Akın’ın teslimatını sabote etmeye çalıştı fakat onları gizlice dinleyen ve duyduklarını Akın’a söyleyen Ayşe’den dolayı başarılı olamadı.
Makbule, Yamaç’ı sırtından yaralıyor;
VARTOLU, CUMALİ’Yİ İHBAR ETTİ!
Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım istedi. Cumali, kaçmak için koğuşta yangın çıkardı fakat Vartolu’nun ihbarıyla planını uygulayamadı. Çünkü Vartolu, Cumali’nin kaçmasını önleyebilirse, babasını öldüren kişiyi bulmak için yol kat edebilecekti.
Vartolu, Cumali’nin kaçışını engelliyor;
AZER’İN KARDEŞ ACISI!
Akın’ın teslimatını engellemekte kararlı olan Karaca ve Damla, Saadet’in desteğiyle Çukur kadınlarının yardımını aldı. Kardeşinin düğünü için Adana’ya giden Azer hayatının acısını yaşadı. Yamaç’ın planıyla kardeşi ve damadı arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Azer, damadını vurdu; buna şahit olan kız kardeşi de dayanamayarak kendini öldürdü. Azer’in yaşadığı şok izleyenleri derinden etkilerken, Akın da teslimatın boş çıkmasıyla zor anlar yaşadı.
Yamaç’ın Azer’den intikamını aldığı o anlar;
ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç, babasının intikamını almak için Yücel ve Azer’den sonra bu kez Timsah’ın karşısına çıkıyor. Timsah’a peş peşe ateş eden Yamaç izleyenleri şoke ederken, ardında İdris’in tespihini bırakıyor.
Çukur merakla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
İşte "Çukur"un 3. sezon 3. bölümünden ilk sahne!
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