Ay Yapım imzalı ‘Çukur’ dün akşam aksiyon dozu en yüksek bölümlerinden biriyle ekrana geldi. Bölümün finalinde Mahsun, Çeto’ya son kurşunu sıkarak onu öldürürken tehlikeli bir plan yaparak Sena’yı kaçırdı.

‘Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde tansiyon bir an bile düşmedi. Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelede son perdenin yaşandığı bölümün final sahnesinde Cumali, Çeto’ya ilk kurşunu sıkarken Mahsun, onun yüzünden babasını öldürdüğü Çeto’dan intikamını ağır şekilde aldı. Yamaç, Vartolu ve Cumali’nin karşısında köşeye sıkışan Çeto, beklemediği bir anda karşısında Mahsun’u buldu. Hem Yamaç’a hem de Çeto’ya silah doğrultan Mahsun, herkesi şoke eden bir hamleyle Çeto’ya son kurşunu sıktı.

Yamaç, Vartolu ve Cumali’ye dokunmayan Mahsun’un asıl sürprizi final anında ekranlara yansıdı. Mahsun, Koçovalı erkeklerine zarar vermese de Sena’yı kaçırarak yeni bir fırtınanın kapıda olduğunu gösterdi.





ÇUKUR’DA NEFES KESEN MÜCADELE SOSYAL MEDYADA DA ÇOK KONUŞULDU!

Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.41 izlenme oranı (rating),19.87 izlenme payı (share),AB’de 7.98 izlenme oranı (rating),18.71 izlenme payı (share),Total’de ise 8.91 izlenme oranı (rating),19.42 izlenme payı (share) elde etti. İzleyiciler #başlıyoruz etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #başlıyoruz etiketi Twitter Türkiye'de 11 saat 40 dakika, dünyada 4 saat 15 dakika; #çukur etiketi ise Türkiye’de 8 saat 35 dakika, dünyada 4 saat 30 dakika TT listesinde kaldı.





ÇUKUR’UN SAKİNLERİ, KARAKUZULARA KARŞI BİRLİK OLDU!

Remzi’nin Yüzüklü’nün emriyle yalan söylemesi üzerine, Karakuzulara Mahsun’un Koçovalılar yüzünden öldüğünü söyleyen Çeto, iki taraf arasındaki mücadelede son perdeyi başlattı. Çukur’un her köşesinde aksiyon dolu anların yaşandığı bölümde mahallenin tüm sakinleri birlik olup İdris’in ve Koçovalı Kardeşlerin yanında yer aldı.

ÇUKUR 58. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çeto’nun ölmesiyle Yüzüklü’yle ilgili merak giderek artarken, Sena’nın Mahsun’un elinden nasıl kurtulacağı da heyecanla beklenecek.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 1 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!