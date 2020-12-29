SHOW TV'nin sevilen dizisi Çukur nefes kesen 109. bölümüyle dün akşam ekrandaydı. Selim Koçovalı'nın ölümünden beri Erdenet ailesinden intikam almak için yanıp tutuşan Yamaç Koçovalı bir yandan Efsun ve nehir'i kurtarmaya çalışırken bir yandan da Çukur'un başına açılan dertlerle uğraşır. Çukur 109. bölümde neler oldu? Çukur 4. sezon 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir’i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak.

Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan’ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak. Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur’u büyük bir tehlikenin içine sokacak.

Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz’i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 4. sezon 18. bölümde neler olacağı merak ediliyor. Sevilen dizisinin 110. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.