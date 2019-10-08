Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Mahalleliyi kahveye toplayan Yamaç’ın Çukur’a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, “Bundan sonra İstanbul Çukur’un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul’un Çukur’da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!” sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.

ÇUKUR 3. SEZON 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 3. SEZON 4. SON BÖLÜM

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 3. sezonun 4. bölümünde Yamaç’ı, Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli kişi Cumali’nin yanına getirdi. Kardeşini yaralı halde kapısında bulan Cumali, bir yakınının yardımıyla Yamaç’ın yaralarına müdahale etti. Yamaç’ın öldüğünü sanan Azer hapisteki Koçovalılara ardı ardına saldırılar düzenledi. Cumali ve Selim, kendine gelen Yamaç’a Çukur’a dönmesi konusunda baskıda bulundu. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalıştı. Hapishanede zor günler geçiren Vartolu’yu ziyaret eden Yamaç, Aliço’nun mesajlarına da ulaştı. Aliço’nun ölmediğini öğrenen Yamaç, umutlandı ve Çukur’a geri döndü. “Çukur evimiz, Yamaç babamız!” sözlerinin yankılandığı final sahnesinde; Yamaç’ı tekrar Çukur’da gören Akın büyük bir şok yaşadı.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş, Salih Kalyon ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.