20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yamaç’ın Çukur sokaklarında dolaştığı, dedesinin fotoğrafına bakan Akın’ın gözyaşlarına hakim olamadığı fragmanda Emmi’nin “Bizi dağıtmaya, parçalamaya çalışıyorlar. Onların artık bir babaya ihtiyacı var!” sözleri dikkat çekiyor. Metin’in durumunu gören ve büyük bir şok yaşayan Yamaç, ağabeylerine aldığı kararı bildiriyor. Kendini olayların sorumlusu olarak gören Yamaç, “Hepimiz Çukur’a gireceğiz!” sözleriyle yeni planının sinyallerini veriyor.
ÇUKUR’DA NELER OLDU?
Çukur geçtiğimiz Pazartesi akşamı 3. sezonun 21. bölümüyle ekrana geldi. Yamaç’ın hayatına koyulan 5 milyonluk ödül büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Selim ve Cumali, Yamaç’ı alsa da kardeşlerinin peşindeki kiralık katillerden kurtulamadı. Koçovalı kardeşler, dört bir yana yayılan Çağatay’ın adamlarıyla girdikleri mücadeleden sağ kurtulmayı başardı. Cumali’den sıkı bir ağabey dayağı yiyen Yamaç, Selim’den ise af diledi. Vartolu’nun karşıladığı Koçovalı kardeşler Emmi’nin durumunu öğrendi. Emmi’nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken Yamaç ve Vartolu Emmi’nin yanına koştu. Emmi’nin bu duruma gelme nedenini anlamaya çalışan Yamaç, Meke’den mahallenin durumunu öğrendi. Yamaç’a ulaşmak için her yolu deneyen Nehir, sonunda karşısına çıkan Yamaç’a büyük gerçeği söyledi. Nehir’in hamile olduğunu öğrenen Yamaç büyük bir şok yaşadı. Bebeği önce istemeyen fakat babasına verdiği sözü hatırlayan Yamaç, Nehir’in bebeği aldırmasına engel oldu. Yamaç yokluğunda yaşananları ve kayıpları gördü. Çukur’a hamlesini en beklenmedik zamanda gerçekleştiren Çağatay’ın intikamı ağır oldu. Çağatay, yeni oyunuyla Çukurluları çaresiz bırakırken, Yamaç gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadı. Çağatay’ın Çukur’a girmesiyle heyecan giderek artarken, bu durum karşısında Yamaç’ın hamlesinin ne olacağı merak konusu oldu.
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