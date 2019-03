Çukur 2. sezon 25. bölüm 2. fragmanı geldi. Çukur'un yeni bölüm fragmanında, Gözünü karartan Çeto’nun büyük savaşı başlattığı heyecan dolu tanıtımda Çukur’da ortalık karışıyor. Koçovalıların her yerden baskın yediği, silahların çekildiği, İdris’in Çukur’u birlik olmaya çağırdığı fragmanda aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesiyor.

ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 25. bölümünde Karakuzular ve Koçovalılar arasındaki mücadelede son perde yaşanacak. Aksiyonun bir an bile düşmeyeceği, her anın ekran başındakileri şaşırtacağı bölümde Çeto, Koçovalıları yok etmek pahasına her şeyi yapacak. Mahsun ise hem Çeto’dan hem de Koçovalılar’dan intikam almak için harekete geçecek. Koçovalılar’da herkesin tehlikeye düştüğü bölümde izleyicileri şoke edici bir veda da bekleyecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

