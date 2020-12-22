Çukur 108. bölümün ardından dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Cengiz Erdenet'in Yamaç Koçovalı'nın eline düştüğü Çukur 4. sezon 16. bölümde neler oldu?

Çukur 109. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR 108. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkarken bir yandan da Nehir ve Efsun’u rehin tutmaya devam edecek.

Güçlerini birleştiren Nehir ve Efsun Erdenetler’in elinden kurtulmak için harekete geçecek. Bir süredir Çukur’u uzaktan takip eden Nedim’in Koçovalılar’dan sürpriz bir isteği olacak.

Cengiz Erdenet’i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan’ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalacak.

ÇUKUR 109. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen Çukur 109. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.