Ekranların sevilen dizisi Çukur 4. sezon 15. bölümüyle 14 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek. Sevilen dizi Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çukur 107. bölüm fragmanı...
ÇUKUR 107. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
"BÖYLE DURAMIYORUM!"
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Kulkan Erdenet'in ilk defa görüldüğü tanıtımda gerilim giderek yükseliyor. Kulkan'ın gelişi, "Erdenet ailesinde dengeler nasıl değişecek?" sorusunu akıllara getirirken, Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki savaşın gidişatı da merak ediliyor. Akın'ın harekete geçmek için Yamaç'la konuştuğu tanıtımda ikilinin neler yapacağı heyecanla bekleniyor.
ÇUKUR'DA NELER OLDU?
Koçovalı ailesinden intikam almak isteyen Çağatay, Selim'i bıçakladı. Çağatay'ın ele geçirdiği tapularla birlikte kanlar içinde mahalleye geri dönen Selim, son nefesini Çukur'da verdi. Selim'in ölüm haberi Koçovalı evine adeta ateş düşürürken, babasının ölümüyle yıkılan Akın, gözü dönmüş bir şekilde Erdenetler'e saldırmak için harekete geçti.
Yamaç ise Çağatay'ın, Selim'i öldürmesinin ardından Erdenetler'e karşı intikam savaşını açtı. Yamaç'ı, Cengiz'e karşı uyarmak için gelen Efsun, Selim'in öldüğünü öğrenirken Yamaç, Efsun'a "Yamaç Koçovalı geliyor de, saklansınlar!" diyerek açıkça Cengiz ve Çağatay'a mesajını iletmesini söyledi. Eski Yamaç Koçovalı'nın resmen geri döndüğü bölümde intikam için gözünü karartan Yamaç, Çukur'u da bir araya topladı. Yamaç'ın elindeki kozu olan altınları Ogeday'ın bulmasıyla rahatlayan Cengiz'e ise asıl büyük darbe finalde yine Yamaç'tan geldi. Erdenetler'e ait bütün fabrikaları havaya uçuran Yamaç, gücünü bir kez daha gösterdi.
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