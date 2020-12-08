Selim Koçovalı, Çukur'a veda etti! Çukur 4. sezon 14. bölümde neler oldu sorusu sosyal medyanın gündeminde. Dün akşam ekrana gelen yeni bölümde Selim Koçovalı tapuları almak için canından oldu. Çukur 106. bölüm izle tek parça

ÇUKUR 106. BÖLÜM İZLE

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ÇUKUR 106. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 106. bölümde Çağatay’ın kurduğu tuzakla Koçovalılar’a büyük bir ateş düştü! Çağatay Erdenet'in tuzakları sebebiyle Selim, Yamaç’ın kucağında son nefesini verdi.

Koçovalı ailesi Selim’in ölümüyle derinden sarsılırken Akın babasının acısıyla saldırıya geçiyor. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmıyor ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanıyor.

Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arıyor. Koçovalı ailesi Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç beklemediği bir darbe indirecek.