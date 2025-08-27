CSS, C++, Java... Yazılım öğrenmeye hangi dilden başlayacağını bilmeyenler için işte en sık kullanılan 10 yazılım dili!
Dijital dünyanın en önemli yapı taşlarından biri programlama dilleri. Hangi dili öğrenmek gerektiği ise kariyerin ilk adımında belirleyici bir rol oynuyor. İşte teknoloji sektöründe öne çıkan ve geleceğin en parlak fırsatlarını sunan 10 programlama dili!
Kodlama bilmek artık sadece yazılımcılar için değil, kariyerinde fark yaratmak isteyen herkes için büyük bir avantaj. Python’dan Swift’e, Java’dan Rust’a kadar iş dünyasında en çok talep gören dilleri sizin için derledik...
PROGRAMLAMA DÜNYASINA GİRİŞ
Dijital çağda programlama dilleri, teknoloji sektörünün kalbinde yer alıyor. Web sitelerinden mobil uygulamalara, oyunlardan yapay zekâya kadar her alanda kullanılan bu diller, kariyer yolculuğuna yeni başlayanların en çok merak ettiği konulardan biri. Hangi dili öğrenmek gerektiği, iş fırsatları ve zorluklar açısından büyük önem taşıyor.
APPLE KULLANANLARIN TERCİHİ: SWIFT
2014’te tanıtılan Swift, iOS ve macOS uygulamaları geliştirmek isteyenler için vazgeçilmez. Kullanımı kolay ve performansı yüksek olmasıyla dikkat çekiyor.
VERİYİ YÖNETMEK: SQL
Veritabanı dendiğinde akla ilk gelen dil SQL. Sosyal medya platformları, alışveriş siteleri ve müzik uygulamaları bu dil olmadan düşünülemez.
KLASİKLER: PHP, C VE C++
İnternetin yapı taşlarından olan PHP, hâlâ web projelerinde önemli bir yer tutuyor. C ve C++ ise yüksek performanslı uygulamalardan oyunlara kadar kritik alanlarda vazgeçilmez olmaya devam ediyor.
GÜVENLİK VE HIZ İÇİN: RUST
Mozilla’nın geliştirdiği Rust, performans ve güvenliği bir arada sunuyor. Dropbox gibi şirketlerin tercihi olan Rust, geleceğin en parlak dillerinden biri olarak görülüyor.
C#, JAVA VE GELENEKSEL DİLLER
Microsoft’un C# dili özellikle Unity ile oyun sektöründe güçlü bir yer edindi. Java ise “her yerde çalışabilir” mottosuyla milyarlarca cihazda aktif durumda. Hem C# hem de Java, şirketlerin en çok talep ettiği dillerden.
JAVASCRIPT VE TÜRÜ TÜREVLERİ
Web’in neredeyse tamamında kullanılan JavaScript, modern yazılım dünyasının olmazsa olmazı. Bunun üzerine inşa edilen TypeScript ise hataları önceden yakalayan yapısıyla son yılların yükselen yıldızı oldu. Google ve Airbnb, bu dilin avantajlarını kullanan şirketlerden sadece birkaçı.
PYTHON: YENİLERİN FAVORİSİ
Öğrenmesi kolay yapısı ve güçlü kütüphaneleri sayesinde Python, yeni başlayanlar için mükemmel bir tercih. Bilimsel projelerden sosyal medya devlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Spotify, Instagram ve YouTube, Python’un gücünden faydalanan platformlar arasında.
Kaynak: Data Scientist, I Transition, Baires Dev
Fotoğraf: IStock
