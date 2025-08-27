Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam CSS, C++, Java... Yazılım öğrenmeye hangi dilden başlayacağını bilmeyenler için işte en sık kullanılan 10 yazılım dili!

        CSS, C++, Java... Yazılım öğrenmeye hangi dilden başlayacağını bilmeyenler için işte en sık kullanılan 10 yazılım dili!

        Dijital dünyanın en önemli yapı taşlarından biri programlama dilleri. Hangi dili öğrenmek gerektiği ise kariyerin ilk adımında belirleyici bir rol oynuyor. İşte teknoloji sektöründe öne çıkan ve geleceğin en parlak fırsatlarını sunan 10 programlama dili!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 08:30 Güncelleme: 27.08.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kodlama bilmek artık sadece yazılımcılar için değil, kariyerinde fark yaratmak isteyen herkes için büyük bir avantaj. Python’dan Swift’e, Java’dan Rust’a kadar iş dünyasında en çok talep gören dilleri sizin için derledik...

        • 2

          PROGRAMLAMA DÜNYASINA GİRİŞ

          Dijital çağda programlama dilleri, teknoloji sektörünün kalbinde yer alıyor. Web sitelerinden mobil uygulamalara, oyunlardan yapay zekâya kadar her alanda kullanılan bu diller, kariyer yolculuğuna yeni başlayanların en çok merak ettiği konulardan biri. Hangi dili öğrenmek gerektiği, iş fırsatları ve zorluklar açısından büyük önem taşıyor.

        • 3

          APPLE KULLANANLARIN TERCİHİ: SWIFT

          2014’te tanıtılan Swift, iOS ve macOS uygulamaları geliştirmek isteyenler için vazgeçilmez. Kullanımı kolay ve performansı yüksek olmasıyla dikkat çekiyor.

        • 4

          VERİYİ YÖNETMEK: SQL

          Veritabanı dendiğinde akla ilk gelen dil SQL. Sosyal medya platformları, alışveriş siteleri ve müzik uygulamaları bu dil olmadan düşünülemez.

        • 5

          KLASİKLER: PHP, C VE C++

          İnternetin yapı taşlarından olan PHP, hâlâ web projelerinde önemli bir yer tutuyor. C ve C++ ise yüksek performanslı uygulamalardan oyunlara kadar kritik alanlarda vazgeçilmez olmaya devam ediyor.

        • 6

          GÜVENLİK VE HIZ İÇİN: RUST

          Mozilla’nın geliştirdiği Rust, performans ve güvenliği bir arada sunuyor. Dropbox gibi şirketlerin tercihi olan Rust, geleceğin en parlak dillerinden biri olarak görülüyor.

        • 7

          C#, JAVA VE GELENEKSEL DİLLER

          Microsoft’un C# dili özellikle Unity ile oyun sektöründe güçlü bir yer edindi. Java ise “her yerde çalışabilir” mottosuyla milyarlarca cihazda aktif durumda. Hem C# hem de Java, şirketlerin en çok talep ettiği dillerden.

        • 8

          JAVASCRIPT VE TÜRÜ TÜREVLERİ

          Web’in neredeyse tamamında kullanılan JavaScript, modern yazılım dünyasının olmazsa olmazı. Bunun üzerine inşa edilen TypeScript ise hataları önceden yakalayan yapısıyla son yılların yükselen yıldızı oldu. Google ve Airbnb, bu dilin avantajlarını kullanan şirketlerden sadece birkaçı.

        • 9

          PYTHON: YENİLERİN FAVORİSİ

          Öğrenmesi kolay yapısı ve güçlü kütüphaneleri sayesinde Python, yeni başlayanlar için mükemmel bir tercih. Bilimsel projelerden sosyal medya devlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Spotify, Instagram ve YouTube, Python’un gücünden faydalanan platformlar arasında.

          Kaynak: Data Scientist, I Transition, Baires Dev

          Fotoğraf: IStock

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Habertürk Anasayfa