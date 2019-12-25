CSO'dan 27 Aralık ve yeni yıl konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO),27 Aralık'ta Ankara Spor Salonu'nda Şef Rengim Gökmen yönetiminde büyük bir şölene hazırlanıyor. Orkestra, yeni yıl konserinde Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılını ve 2020'yi bir konserle kutlayacak. 'Dört İtalyan Tenor' da konserde yer alacak.

Konser programında 'Dört İtalyan Tenor', aryalar, napolitenler ve şarkılarla geceyi süslerken, güne özel olarak Yusuf Yalçın tarafından hazırlanan yeni eser, Devlet Opera ve Balesi'nin duayen koreografı Mehmet Balkan'ın koreografisiyle konuk dansçı Tan Sağtürk tarafından sergilenecek. Çalışmalarını Koro Şefi Burak Onur Erdem yönetiminde sürdüren Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Yıldız Çankaya'nın sanat yönetmenliğindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu da bu anlamlı ve özel günün programında yer alacak.