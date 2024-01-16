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        Haberler Kültür-Sanat Müzik CRR'de sezonun ilk konseri: Doğaya Övgü

        CRR'de sezonun ilk konseri: Doğaya Övgü

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 2024 sezonuna 20 Ocak Cumartesi akşamı, 'Leticia Moreno & CRR Senfoni Orkestrası' konseriyle adım atıyor. Orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetiminde 'Doğaya Övgü' başlığıyla müzikseverlerle buluşacak konser saat 20.00'de başlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 10:39 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:39
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        CRR'de sezonun ilk konseri: Doğaya Övgü
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        CRR Konser Salonu’nda 2024 konser sezonu, 20 Ocak Cumartesi akşamı gerçekleşecek “Leticia Moreno & CRR Senfoni Orkestrası - Doğaya Övgü” başlıklı konserle başlıyor. CRR Genel Sanat Yönetmeni ve orkestra şefi Murat Cem Orhan’ın yönetiminde gerçekleşecek konserde, CRR Senfoni Orkestrası; virtüözlüğü ve yorum derinliğiyle dikkat çeken Peru asıllı İspanyol keman sanatçısı Leticia Moreno’ya eşlik edecek. Moreno konserde, İspanyol melodi ve ritimlerini, duygusal ve canlı bir enerjiyle yansıtan É. Lalo’nun İspanyol Senfonisi’ni yorumlayacak. R. Wagner'in Tannhäuser Uvertürü ile başlayacak konserde ayrıca A. Dvořák’ın doğa aşkını yansıtan Senfoni No. 8, Op. 88 icra edilecek.

        Murat Cem Orhan
        Murat Cem Orhan

        Eleştirmenler tarafından lirik, ateşli, büyüleyici ve parlak olarak nitelendirilen Leticia Moreno eğitimini Zakhar Bron, Maxim Vengerov ve Mstislav Rostropovich gibi büyük ustaların gözetiminde, Almanya ve İngiltere'nin saygın müzik okullarında tamamladı.

        Leticia Moreno
        Leticia Moreno

        Sanatçı Zubin Mehta, Vladimir Ashkenazy gibi ünlü şefler ve Viyana Senfoni Orkestrası, St. Petersburg Filarmoni gibi önde gelen orkestralarla çalışmalar yaptı. Uluslararası yarışmalarda kazandığı ödüllerle dikkat çeken Moreno, prestijli Alexander von Humboldt Vakfı’nın en genç üyesi. Peru asıllı İspanyol sanatçı, 1762 Nicola Gagliano yapımı bir keman çalıyor.

        Leticia Moreno & CRR Senfoni Orkestrası - Doğaya Övgü” konserinin biletleri CRR gişesi ve Biletix’te satışa sunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cemal Reşit Rey Konser Salonu
        #crr
        #Murat Cem Orhan
        #Doğaya Övgü
        #konser
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