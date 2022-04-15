'Crossroads' İstanbul Film Festivali'nde

Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği, Türkiye’nin ilk çağdaş sanat belgeseli 'Crossroads', 41. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışması kapsamında, bu akşam saat 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda prömiyerini yapacak!
Türk görsel sanatının dünyada tanınan dört önemli ismini, Seçkin Pirim, Gülay Semercioğlu, Candaş Şişman ve Sinan Logie’yi bir araya getiren “Crossroads” belgeseli, sanatçıların özgün estetik dünyalarını ve sanat yolculuklarını, gündelik hayatları ve şehirle kurdukları ilişki üzerinden anlatıyor.
Geçmişi, geleceği, kaosu, kültürü, kenti ve farklı sanat disiplinlerini buluşturan kozmopolit şehir İstanbul’daki atölyelerinden çıkan eserler, şehrin büyüleyici sokaklarından dünyanın önemli sanat galerine ve müzelerine uzanıyor. Türkiye’nin ilk çağdaş sanat belgeseli olma özelliğini taşıyan “Crossroads”, dört sanatçının sanatsal dönüşümlerini de kayıt altına alıyor. Tıpkı İstanbul’un dönüşümü gibi…
Yapımcılığını Bulut Reyhanoğlu ve Vanessa Medini Arslan’ın yaptığı Koskos Film yapımı “Crossroads” belgeselinin yönetmenliğini, “Anons” filmiyle 75. Venedik Uluslararası Film Festivali başta olmak üzere birçok uluslararası festivalden ödüllerle dönen Mahmut Fazıl Coşkun üstleniyor. Senaryosunu Sinan Yusufoğlu’nun yazdığı, görüntü yönetmenliğini Ersin Gök’ün üstlendiği belgeselin müziklerin Murat Asil, kurgusunu ise Adil Yanık yaptı.
“Crossroads”, İKSV’nin düzenlediği 41. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışması kapsamında, bu akşam akşamı saat 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda prömiyerini yapacak. Belgesel, 18 Nisan Pazartesi sabahı 11.00’de ise Sinematek/Sinemaevi’nde gösterilecek. Festivalin tüm biletleri, Passo’dan ve salonların gişelerinden temin edilebilir.
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