Crohn Hastalığı Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Crohn Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Chron hastalığı sindirim sisteminde meydana gelen ve kişilerin günlük hayatlarını olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Chron hastalığının meydana gelmesiyle birlikte, kişilerde kalıcı ishal, halsizlik, kramp, yorgunluk gibi belirtiler gözükmektedir. Her yaştan kişide meydana gelebilecek bu hastalığın nedeni ise tam olarak bilinmemektedir. İşte, chron hastalığı ile ilgili merak edilen her şey.

Crohn Hastalığı Nedir?

Chron hastalığı, sindirim sisteminde meydana gelen bir bağırsak hastalığıdır. Ülseratif kolit ismi de verilmektedir. Crohn hastalığı ile birlikte sindirim sisteminde hem iltihaplanma hem de tahriş meydana gelir. Bu hastalık ortaya çıktığı andan tedavi ile kontrol edilmesi gereken bir hastalıktır ve ömür boyu sürebilir. Bazı dönemlerde daha ağır seyreden bir hastalık olarak Crohn hastalığı kontrol altında tutulmaz ise kolon kanseri başlangıcına da sebep olabilir.

Crohn Hastalığı Neden Olur?

Crohn hastalığının neden olduğu sebepler tam olarak bilinmemektedir. Kimi uzmanlar tarafından yapılan sağlıksız diyetlerin ve stresin Crohn hastalığına sebep olduğu dile getirilmektedir. Ancak bazı uzmanlar ise Crohn hastalığının sebebinin kalıtımsal ya da bağışıklık sisteminin düşük olmasına bağlar.

Crohn Hastalığı Nasıl Geçer?

Nedeni tam olarak bilinmeyen crohn hastalığının net bir tedavisi de yoktur. Bu yüzden ömür boyu devam edebilecek bir hastalıktır. Bu hastalıkta önemli olan kontrol altında tutulmasıdır.

Crohn Hastalığı Belirtileri

Crohn hastalığı kalıcı ishale sebep olur. Bazı durumlarda ishalde kan görülebilir.

Karın bölgesinde sık sık ağrılar meydana gelir.

İştah kaybı ve düzensiz sindirim sistemi kişilerde hızlı kilo kaybı meydana gelir.

Kişiler kendini yorgunluk ve halsizlik içerisinde hisseder.

Şişkinlik hissi olur.

Makat bölgesinde kanama meydana gelir.

Gözlerde ağrı ve kızarıklık meydana gelir.

Yüksek ateş olur.

Eklem bölgelerinde yoğun ağrı hissedilir.

Mide bulantısı şikayeti artar.

Bacak bölgelerinde kırmızı lekeler meydana gelir.

Crohn Hastalığı Tedavisi

Crohn hastalığının nedeni bilinmediği için tedavisinde de kesin sonuçlar alınmaz. Ancak uygulanan farklı tedavi yöntemleri ile kişinin günlük hayatını sorunsuz geçirmesine destek olunur. Crohn hastalığında aminosalisilatlar, steroidler, immünosüpresanlar ve biyolojik ilaçlar kullanılır. Bunun yanı sıra bağırsak istirahati yöntemi de tercih edilir. Bu tedavide 3 farklı yöntem kullanılır. İşte bağırsak istirahatinde kullanılan yöntemler:

Besin içeriği olan sıvının tüketilmesi sağlanır.

Beslenme tüpleri ince bağırsağa ya da mideye yerleştirilerek besin içeren sıvı bu şekilde vücuda verilir.

Damar yolundan besin içeren serumlar verilir.

Crohn Hastalığı Kanser Mi?

Chron hastalığı kanser değildir, ancak tedavi uygulanıp kontrol altına alınmaz ise ince ve kalın bağırsakta kolon kanserinin başlangıcına sebep olur.

Crohn Hastalığı Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Crohn hastalığının tedavisi net bir şekilde olmasa da bu hastalığın kontrol altına alınması büyük önem taşır. Eğer tedavi yöntemleri uygulanmaz ise bağırsakta tıkanıklık meydana gelebilir. Bunun yanı sıra bağırsak duvarının kalınlığında aşınma meydana gelir. Crohn hastalığı aynı zamanda bağırsağın bazı bölgelerinin daralmasına yol açar. Bu daralmada sindirim sisteminin sağlıksız çalışmasına sebebiyet verir.