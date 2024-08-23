Çaykur Rizespor, Azubuike ile yollarını ayırdı
Çaykur Rizespor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike ile karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdıklarını açıkladı
Giriş: 23.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:26
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Azubuike ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Okechukwu Godson Azubuike’ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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