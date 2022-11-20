Konuyla ilgili Bruno Fernandes'den de açıklama geldi. Portekizli oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Videonun sesli halini izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Çünkü Cristiano, benimle şakalaşıyor. Yani her şey normal! Seslerin bile olmadığı bir video nedeniyle dakikalarca eleştirildiğim spor programı gördüm. Cristiano ile sorunumuz yok"