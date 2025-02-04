Cristiano Ronaldo: Tarihin en iyisi benim
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Dünya futbolunun önemli isimlerinden Cristiano Ronaldo, konuk olduğu bir televizyon programında kariyeri ve gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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"AVRUPA İLE AYNI ŞEY DEĞİL"
"İki yıl olacak ve bu deneyimden gerçekten keyif alıyorum, burada yaşamayı seviyorum ve ailem de öyle. Madeira'yı 12 yaşında terk ettiğimden beri hayatımda hep zorluklarla karşılaştım, büyük zorluklar gözümü korkutmuyor, onları seviyorum. Arabistan'a gitmek Avrupa'da oynamakla aynı şey değildi ama bu beni hayal kurmaktan alıkoymadı. Burada ligin nasıl olduğunu biliyordum, futbolda her şeyi bilirsiniz. Bu benim hayatımda farklı bir yöndü ve bunu çok seviyorum.”
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S.ARABİSTAN'DAKİ MENTALİTESİ
"Evden genç yaşta ayrıldım, ülkeler, kültürler gördüm... bu yüzden benim için zor olmadı. Sadece ailemle, çocuklarımla ve Georgina'yla birlikte olmak istiyorum. Bir ailenin sahip olabileceği her şeye sahip olmak: eğitim, güvenlik, iyi okullar, iyi bir ev.... Hayatımın bir parçası futbol ve futbol iyi gidiyorsa ailem de iyi gidiyor demektir."
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S.ARABİSTAN'DAKİ ROLÜ ÜZERİNE
"Buraya gelmeye karar verdiğimde bu kadar hızlı büyüyeceğini düşünmemiştim ama bir ya da iki yıl içinde ligin şu anda olduğu gibi çok üst sıralarda olacağını biliyordum. İnsanlar bilmiyorlar, fikirlerini söylüyorlar ve çok fazla konuşuyorlar. Bu beni üzüyor çünkü insanlar Arabistan hakkında konuştuklarında farklı, ABD hakkında konuştuklarında farklı bir gerçeklik var. Elbette ama Arabistan olduğu için küçümseniyor. Ama insanların ne hakkında konuştuklarını bilmediklerini bildiğim için.... Sadece burada bulunanlar sayesinde bu lige değer vermeniz gerekiyor."
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KENDİNİ HALA FUTBOLA ADAMASI
"Hala antrenman yapmak ve maç oynamak için uyanıyorum. Belki eskisinden biraz daha az ama bu benim tutkum, yaptığım işi seviyorum, zor ama yapıyorum. Benim için zor ama gidiyorum. Her gün spor salonuna istekle gittiğimi mi düşünüyorsunuz? Hayır ama bir bağlılık var ve gidiyorum.
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KYLIAN MBAPPE
"Forvet pozisyonu Mbappe'nin işini biraz zorlaştırıyor çünkü benim görüşüme göre forvet olarak nasıl oynayacağını bilmiyor.... Nasıl oynayacağını bilmediğinden değil, bu onun pozisyonu değil. Real Madrid'de olsaydım ona 9 numara oynamayı öğretirdim çünkü ben forvet değildim. Onun yerinde olsaydım Cristiano gibi oynardım. Ceza sahasında değilim, ceza sahasında görünüyorum. Çabuk, güçlü ve hızlı. Kafa vuruşu için orta yapılmasını bekleyemez. Bunu yapabilecek bacaklara sahip. Real Madrid taraftarlarına ona dikkat etmelerini söylüyorum, o çok iyi, Real Madrid taraftarlarına çok keyif verecek. Onu çok seviyorum ve sadece gençken Cristiano Ronaldo'yu sevdiği ve idolün olduğu hikayesinden dolayı değil. Ama onu gerçekten bir büyük yıldız olarak görüyorum ve Real Madrid'e büyük keyif verecek”.
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VINICIUS VE BALLON D'OR
"Şaşırdım, bence Ballon d'Or'u kazanmalıydı. Ama şaşırmadım çünkü inandırıcılığı yok, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, fark attı.... Vinicius için hayal kırıklığına uğradım, o bunu hak ediyordu. Aynı şeyi iki kez hissettim, bu size güçsüzlük veriyor ama sonra anladım... Ve bir şeyleri anladığınızda kazanamayacağınız mücadelelere girmiyorsunuz.
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JUDE BELLINGHAM
"Çok tecrübeli, bana Zidane'ı hatırlatıyor. Zidane harikaydı, çok güzeldi. Bellingham 21 yaşında, önünde koca bir gelecek var, çocuk büyük bir yıldız olacak”
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GELECEĞİ
"Bugün futbolu bırakabilirim ve hiçbir şeyden pişmanlık duymam ama bu çok üzücü olur çünkü hala çok iyi gidiyorum, hala bir fark yaratıyorum. Bu beni 'lanet olsun, bir ya da iki yıl daha fark yaratabilirim' demek zorunda bırakırdı, bu yüzden çok fazla bugünde yaşıyorum ve uzun vadeli düşünemiyorum.
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CARLO ANCELOTTI
"Carlo'yu çok severim, muhteşem bir insan, bir futbol ustası, birlikte birçok şey kazandık. Real Madrid'deki baskı da böyle bir şey ve o buna alışkın, o büyüklükte bir kulüpte kazanamadığınızda... Zamanının yüzde 90'ında soyunma odasında ya da sahada bulunmamış bir oyuncu olmanın faydası oluyor... Real Madrid teknik direktörlüğü görevi, zor bir iş...
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EN SEVDİĞİ TEKNİK DİREKTÖR
"Hayır, herkesten bir şeyler öğrendim. Daha az iyi olanlar var mı? Bazıları çok kötüydü. Futbol hakkında hiçbir fikri olmayan, kendilerini çöldeki son Coca-Cola sanan adamlar da oldu. Ama ben buna alışkınım. Ama gerçekten çok kötülerdi."
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S.ARABİSTAN'DAKİ GÜNLÜK HAYATI
"Eşimle kahvaltı etmeyi, iyi antrenman yapmayı, yemek yemeyi, çocuklarımı okuldan almayı, onlara fiziksel aktivitelerde eşlik etmeyi seviyorum... Dinleniyorum, toparlanıyorum, arada bir akşam yemeğine çıkıyorum”.
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ÜNLÜ OLMAK...
"En ünlü, en çok takip edilen, Cristiano gibi olmaktan ötürü suçlu değilim. Bir bara gidip arabaların geçişini izlemek ve beni tanımamak? Neden mümkün olmayan bir şeyi düşüneyim ki? Ben farklıyım. Durum bu. Edebiyat hile yapmaz, sayılar hile yapmaz, futbolda ve dışarıda, bu yüzden övünmek zorunda değilim. Doğru olan bir şey hakkında övünüyorum."
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FUTBOL DEĞİŞTİ Mİ?
"Pek çok şeyin farkındayım ve bu da onlardan biri. Antrenman, rejenerasyon. Birçok futbolcunun futbol anlayışını değiştirdiğimi biliyorum. Kariyerim boyunca 23, 24, 25 antrenörüm oldu. Benim futbola ve hayata bakışım, zinde olmak konusunda diğerlerinden farklı bir fikrim var. Oyuncular maç sayısından, sakatlıklardan çok şikayetçi. Arabistan'da Avrupa'dan daha fazla oynuyorum, neden sakatlanmıyorum? Şans faktörü var. Ama şans da bir faktör, şanssız olmamak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sakatlıkları en aza indirmenin yolunu daha az antrenman yapmakta ve her oyuncu için özel antrenmanlar yapmakta görüyorum. Pioli ve Luis Castro bunu anladı, 21 yaşındaki bir oyuncuyla aynı miktarda yıpranamam."
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KENDİNE BAKMASI
"Futbolu düşünmüyor olabilirim ama bilinçaltım futbola gidiyor. Antrenman yapmayı, dinlenmeyi ve rejenerasyonu düşünüyorum. Eğer üç saat boyunca yorulursam, üç saat boyunca rejenerasyon gerekir."
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1000 GOL HEDEFİ
"İnsanlar 1.000 golü fazla buluyor. Çok gol atıyorum ve insanlar attığım gollere değer vermiyor, sadece '85'e git' diyorlar, bundan hoşlanmıyorum. Bundan hoşlanmıyorum. Her şey doğal bir şekilde gerçekleşmeli. Eğer 920 ya da 930 gol atarsanız... Ben tarihteki en iyi golcüyüm. 1,000'e ulaşırsam... Lanet olsun. Bir gün motivasyonsuz uyanırsam oraya ulaşıp ulaşamayacağımı bilmiyorum. Anı yaşamak, uzun vadeli düşünmekten daha güzel. Kupalara daha çok değer veriyorsunuz."
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DÜNYA KUPASI
"Dünya Kupası? Dünya Kupası'na bir buçuk yıl var, öncesinde yapılacak o kadar çok şey var ki... Her şey gösteriyor ki istiyorum ama takıntılı da değilim. Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki, ne kadar iyi ya da kötü yaparsanız yapın, insanlar konuşacak ve bir şeyler uyduracak."
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ELEŞTİRİLER
"Bir gazetecinin ya da dergide çalışan bir kişinin görüşü benim hayatımda neyi değiştirecek? Olgunlaştıkça daha da iyi anlıyorsun ve o insanlara ilgi göstermiyorsun çünkü buna değmiyor. Beynime girmiyor, beni tanımayan, beni kıskanan insanlar. Benim konumumda olmak çok fazla kıskançlık yaratıyor ve beni daha fazla kıskandırmak için daha kötü olan başka yönlerim var, bu her zaman böyle olacak. Beni seven insanlarla, taraftarlarla, ailemle yaşamak zorundayım."
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BİR MAÇI KAYBETMEK...
"Öfke gençliğime göre daha az ama hala orada. Sahada olan her şey sahada kalır. Futbolla ilgili sorunlarımla eve gidemem. Ama başlangıçta çok zordu, Madrid'de bir pozisyon ya da penaltı kaçırdım ve kendimi odama kilitledim, ışıklar kapalıydı, hastaydım. Akşam yemeği yemeden yatağa giriyordum, kendi kendime konuşuyordum. Böyle olduğum için pişman değilim."
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REKABETÇİLİK
"Çocukluğumdan beri her zaman çok sert bir adam oldum. Komşularım bana 'El llora' derdi. Kaybettiğimde öfkeden ağlardım. Bu benim yetiştirilme tarzımdı. Ama yavaş yavaş olgunlaştım. Motivasyonum hala aynıysa, bunun nedeni artık o huysuzluğa sahip olmamdır. Çocuklarım bana 'neden sahada hakeme o hareketleri yapıyorsun' diyor, ben de onlara babamın böyle olduğunu söylüyorum.”
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FUTBOLU BIRAKTIĞINDA...
"Kendimi buna hazırlıyorum, geleceğimi şirketlerle, beni motive edebilecek, topluma, gençlere yardımcı olabilecek şeylerle hazırlıyorum.... Oteller, klinikler, kötü alışkanlıklarla mücadele merkezleri. Zamanımı geçirebileceğim, yaparken eğlenebileceğim şeyler yapıyorum. Ama zor olacak, tabii ki zor olacak. Sanmıyorum ama yakın olduğunu biliyorum. Sanırım hazır olacağım. Kısa süre önce bırakan Pepe ile konuştum ve bana her zamankinden daha iyi olduğunu söyledi. İnsanın içini rahatlatan şeylerden biri de kariyerini olabildiğince uzatmak ve bıraktığında 'artık yapamıyorum' deyip kendinle gurur duymak. Eğer 42 yaşında bırakırsam, bu çok yaşlı, bu normal... Bu bir hediye. Kendimi buna çok fazla adıyorum ve bazen çok az yaşıyorum. Bu bana gittikçe daha pahalıya mal oluyor, seçmelerdeydim ve kızım Alana'nın doğum günüydü”.
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RAFAEL NADAL'IN BIRAKMASI
"Vücudumun daha fazlasını kaldıramayacağını söylemek için o ana gelmek istemiyorum, ancak metabolik olarak normal olan bir zaman var. Yaşlanıyoruz ve elit bir spor için yaş çok önemli. Kendime iyi baktım ve vücudum şimdi bana daha önce verdiğimi veriyor”.
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TEKNİK DİREKTÖR OLMAK...
"Hayır, istemiyorum. Nasıl yapılacağını bilmediğim şeyleri yapmak ve öğrenmek istiyorum. Hayatım boyunca futbol oynadım ve bence teknik direktör olmak daha da zor. Kişiliğimin teknik direktörlük için uygun olduğunu düşünmüyorum, buna ihtiyacım yok. Kulüp sahibi olmak mı? Bu daha mantıklı. Bunu göz ardı etmiyorum. Eğer iyi bir işse, bunu göz ardı etmem.
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EVDE FUTBOL İZLİYOR MU?
"Evet tabii ki, bu benim tutkum. Her gün değil ama Sporting, Manchester United, Real Madrid maçlarını izliyorum. İnek değilim ama izliyorum. Oğlum Mateo, Mbappe'yi çok seviyor."
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"PELE, MESSI, MARADONA'DAN İYİYİM"
"Pele, Messi, Maradona'yı daha çok sevebilirsiniz, onları anlıyorum ve saygı duyuyorum ancak Cristiano'nun eksik olduğunu söylemek? Bu bir yalan. Ben en eksiksiziyim. Tarihin en iyi futbolcusuyum. Kimse benden daha iyi değil!
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