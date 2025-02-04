Cristiano Ronaldo: Tarihin en iyisi benim

KYLIAN MBAPPE

"Forvet pozisyonu Mbappe'nin işini biraz zorlaştırıyor çünkü benim görüşüme göre forvet olarak nasıl oynayacağını bilmiyor.... Nasıl oynayacağını bilmediğinden değil, bu onun pozisyonu değil. Real Madrid'de olsaydım ona 9 numara oynamayı öğretirdim çünkü ben forvet değildim. Onun yerinde olsaydım Cristiano gibi oynardım. Ceza sahasında değilim, ceza sahasında görünüyorum. Çabuk, güçlü ve hızlı. Kafa vuruşu için orta yapılmasını bekleyemez. Bunu yapabilecek bacaklara sahip. Real Madrid taraftarlarına ona dikkat etmelerini söylüyorum, o çok iyi, Real Madrid taraftarlarına çok keyif verecek. Onu çok seviyorum ve sadece gençken Cristiano Ronaldo'yu sevdiği ve idolün olduğu hikayesinden dolayı değil. Ama onu gerçekten bir büyük yıldız olarak görüyorum ve Real Madrid'e büyük keyif verecek”.