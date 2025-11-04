Habertürk
        Cristiano Ronaldo'nun ailesi Antalya'da! - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo'nun ailesi Antalya'da!

        Antalya'da 16 yaş altı futbol milli takımları arasında düzenlenen hazırlık turnuvasında yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Dos Santos'un da forma giydiği Portekiz, şampiyon oldu. Ronaldo'nun ailesi, genç Cristiano'yu desteklemek için Antalya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 17:30 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:30
          Antalya'da 16 yaş altı futbol milli takımları arasında düzenlenen hazırlık turnuvasında, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Dos Santos'un da forma giydiği Portekiz, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

          Al Nassr'da forma giyen Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 15 yaşındaki oğlu Cristiano Dos Santos, turnuvada Portekiz takımında yer aldı.

          Maçı, Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro ile nişanlısı Georgina Rodriguez de protokol tribününden izledi.

