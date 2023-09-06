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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Cristiano Ronaldo 18 yıl sonra Ballon d'Or'a aday gösterilmedi - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo 18 yıl sonra Ballon d'Or'a aday gösterilmedi

        Suudi Arabistan'da forma giyen Cristiano Ronaldo, 18 yıl aradan sonra Ballon d'Or'a aday gösterilmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 22:17 Güncelleme: 06.09.2023 - 22:17
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        18 yıl sonra bir ilk!
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        Futbolun en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları belli oldu. Cristiano Ronaldo, 18 yıl sonra aday gösterilmedi!

        Lionel Messi'nin aday gösterildiği ödüle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Ronaldo listede kendine yer bulamadı ve bir dönem sona ermiş oldu.

        Sporting Lizbon altyapısında yetişen 38 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından feshedildi.

        Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

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