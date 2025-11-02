Cremonese: 1 - Juventus: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus, deplasmanda Cremonese'yi 2-1 mağlup etti. Juventus'un yeni teknik direktörü Luciano Spaletti, Siyah Beyazlılar'daki kariyerine galibiyetle başladı. Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 18'e yükseltirken, Cremonese ise 14 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus, Cremonese'ye konuk etti. Giovanni Zini Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Juventus oldu.
SPALLETTİ GALİBİYETLE BAŞLADI
Bu sonuçla birlikte Juventus'un yeni teknik direktörü Luciano Spalletti, ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.
KENAN YILDIZ KADRODA YOK
Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Bu galibiyetin ardından puanını 18'e yükselten Juventus, maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. 14 puanda kalan Cremonese ise 9. sırada konumlandı.
Serie A'nın 11. haftasında Juventus, Torino'yu konuk edecek. Cremonese ise deplasmanda Pisa ile kozlarını paylaşacak.