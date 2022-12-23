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Haberler Sağlık

Covid sonrası kalıcı veya uzun süreli koku kaybının nedeni araştırıldı

ABD'li bilim insanları, Covid-19 geçirenlerin uzun vadeli veya kalıcı koku kaybının nedenini araştırarak elde ettikleri sonuçları dün yayınladı. Buna göre Covid sırasında ve sonrasında bağışıklık hücreleri, koku alma sinir hücrelerine saldırıyor ve bu hücrelerin azalmasına yol açıyor

Giriş: 23.12.2022 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
Covid sonrası kalıcı veya uzun süreli koku kaybının nedeni araştırıldı
Covid sonrası kalıcı veya uzun süreli koku kaybının nedeni araştırıldı
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DHA

ABD merkezli Duke Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi gibi önde gelen eğitim kurumlarından bilim insanları, Covid-19 geçiren ve uzun süreli koku kaybı olan 9 hasta da dahil olmak üzere 24 biyopsiden toplanan koku alma örneklerini analiz etti. Elde edilen sonuca göre, T hücreleri adı verilen bağışıklık hücreleri hassas burun astarının içindeki koku almaya yarayan hayati sinir hücrelerine saldırdığı ve bu hücrelerin azalmasına yol açtığı ortaya kondu. Bu olağandışı bağışıklık tepkisi, yalnızca koku alma duyusu aylarca kaybolan hastalarda görüldü.

SEBEP AZ KOKU ALMA SİNİR HÜCRESİNE SAHİP OLMAK MI?

Araştırmacılar koku sinir hücrelerinin sayısına baktıklarında, uzun süreli koku kaybı yaşayanların önemli ölçüde `az koku alma sinir hücresine´ sahip olduklarını tespit etti. İngiliz Tabipler Birliği sendikası tarafından yayınlanan haftalık hakemli tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma raporuna göre, Covid sırasında koku alma duyusunu kaybeden insanların en az yüzde 5'i (dünya çapında yaklaşık 15 milyon kişi) bu duyuyu hızlı veya tam olarak geri kazanamıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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