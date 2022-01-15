Korkunç! Covid-19, gebeliğin son döneminde bebekler için 4 kat daha ölümcül

Edinburg Üniversitesi bilim insanları tarafından hamileler üzerinde yapılan araştırmaya göre, Covid-19 virüsünün bulaşma zamanı, bebeklerin sağlığı üzerinde önemli rol oynuyor.
Araştırmacılar, İskoçya'da Aralık 2020'den Ekim 2021'e kadar 87 bin hamile üzerinde 11 ay boyunca yapılan gözlemlerde ortaya çıkan verileri analiz etti. Analizde doğuma yakın süreçte Covid-19 bulaşan kadınların bebeklerinin, hamileliğin başlangıcında virüs bulaşan veya hiç bulaşmayan kadınlara göre daha fazla komplikasyona maruz kaldığı tespit edildi.
BEBEK ÖLÜM RİSKİ 4 KAT DAHA FAZLA
Tahmini doğum tarihinden 28 gün veya daha kısa bir süre önce Covid-19 bulaşan kadınlarda prematüre doğum ya da bebek ölümü riski neredeyse 4 kat daha fazla gerçekleşti.
Genel popülasyonda prematüre doğum yüzdesi 8 iken bu oran annelerine Covid-19 bulaştıktan sonraki 28 gün içinde doğan bebeklerde yüzde 17 oldu.
Gebeliğin sonlarına doğru Covid-19 bulaşan annelerde bebeğin ölümü riski binde 23 olurken Covid-19'a hiç maruz kalmamış ya da gebeliğin başlangıcında bu virüsü kapan hamilelerde bebek ölümü binde 6 olarak kayıtlara geçti.
AŞILILAR HAMİLELİKLERİNİ DAHA AZ RİSKLE GEÇİRİYOR
Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada aşılıların hamileliklerini daha az riskle geçirdiği ifade edildi.
Araştırmacılar, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatan ya da yoğun bakıma alınan hamilelerin yüzde 98’inin aşısız olduğunu aktardı.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!